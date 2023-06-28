زفة لعجل في الشوارع قبل نحره بعيد الأضحى (شاهد)

في واقعة طريفة وكوميدية، قام مجموعة من المواطنيين بعمل زفة للعجل قبل نحره في عيد الأضحى المبارك بأحد شوارع مصر.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام عدد من الأهالي يزفون عجل بالأغاني دي جي موضوع على عربة نقل ويطوفون به الشوارع.

وأظهر الفيديو العجل وهو مربوط بحبل ويسحب من قبل مجموعة من المواطنين، وهم يحتفلون بأضحية العجل وسط المارة بالشارع وسط أغاني الدي الجي المتحرك على عربة نصف نقل.

واصطف المواطنون حول العجل وهم ويضحكون ويصفقون للعجل قبل الاضحية بيه، وسط الأغاني الشعبية التي تراقص عليها بعض الأطفال في الشارع اثناء مرور العجل بالشارع.

ويبدأ المسلمون في نحر الأضاحي اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى وخلال أيام التشريق، ولكن قد يلجأ البعض إلى نحر الأضاحي في الشوارع والطرقات مما يؤدي إلى حدوث نوع من أنواع التلوث البصري، فضلا عن أنه يؤثر سلبا في صحة الأنسان.

ولكن تأتي جهود الدولة في هذا الصدد لمنع حدوث أي مخالفات تنتج عن نحر الأضاحي في الشوارع وذلك بفرض عقوبات تصل للحبس والغرامة الفورية.

غرامة فورية.. عقوبات نحر الأضاحي في الشوارع

وتأتي عقوبة المخالفين بفرض غرامة تصل من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، إذ تشكل لجان متخصصة في هذا الشأن لعمل محاضر للمخالفين.

ووفقًا للقانون فإنه يُطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

آداب نحر الأضاحي:

التأكد من سلامة الأضحية

استقبال القبلة أثناء الذبح

أضجاع الأضحية على جنبها أثناء الذبح

‏ التسمية باسم الله والتكبير قبل الذبح

‏ الترفق عند ذبح الأضحية

لا تجُر الأضحية من موضع لآخر

‏ لا تظهر للأضحية آلة الذبح سواء سكين أو غيره

‏لا يمكن ذبح الأضحية بحضرة أضحية أخرى

‏التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

‏ ‏الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح

عدم إعطاء الجزار أُجرته منها

عدم ترك المخلفات في الشوارع

عدم تلويث البدن والثياب بالدماء