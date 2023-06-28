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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عجل يسقط من الطابق الرابع في دمنهور هربًا من صاحبه (فيديو)

عجل ينتحر قبل الذبح
عجل ينتحر قبل الذبح

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لعجل أضحية في دمنهور، يُلقي بنفسه من الطابق الرابع، وذلك أثناء هروبه من الجزار وأصحابه قبل ذبحه.

وتداول رواد موقع "فيسبوك" الفيديو عبر صفحاتهم، ومنهم من تعامل معه بشكل كوميدي ساخر، وآخرون قاموا بالهجوم على أصحاب العجل، وذلك لعدم قدرتهم على السيطرة على الأضحية حتى ألقت بنفسها من فوق المنزل.

وجاء ذلك بالتزامن مع الساعات الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص المسلمين القادرين ماديًا على ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء 27 يونيو، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

لمشاهد الفيديو اضغط هنا:- https://www.facebook.com/ZiadHarb22/posts/847083403503185/

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