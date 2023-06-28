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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ذبح 32 عجل وتوزيعهم علي أهالي جنوب سيناء بالمجان

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ويرفقه الفنانه لقاء سويدان ممثله مؤسسة مصر الخير، وعدد من القيادات التنفيذية، ذبح عدد من الاضاحي وذلك بالمجزر الالي بمدينه طور سيناء.

 ومن الجدير بالذكر انه تم ذبح عدد 32 عجل مقدمه من عدد من الجمعيات الاهليه مثل الأورمان ومصر الخير، وبيت الزكاه وعدد من المستثمرين ومحافظه جنوب سيناء .

 ويتم توزيعهم على أهالي جنوب سيناء بكافه المدن وذلك بمناسبه عيد الاضحى المبارك هذا الى جانب كميات هائله من كراتين السلع الغذائيه فضلا على 5 طن ارز وخمسه طن دقيق وخمسه طن زيت سيتم توزيعهم بالمجان ايضا .

الجريدة الورقية