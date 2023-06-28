الشرطة النسائية تشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من انتشارها اليوم، أول أيام عيد الأضحى؛ لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وجاءت خطة ومحاور تأمين احتفالات العيد من خلال الانتشار الأمنى المكثف للقوات لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وتأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين جميع وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين.

تم انتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة.

كما تواجدت سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين، ونزول الشرطة النسائية وأجهزة الأمن المختلفة للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى.