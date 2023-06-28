عاجل
السيسي يتلقى اتصالا من رئيس جمهورية أوزبكستان للتهنئة بعيد الأضحى المبارك صفاء أبو السعود عن تكريم انتصار السيسي لها: مفاجأة غير متوقعة| فيديو حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة 100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الشرطة النسائية تشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى

الشرطة النسائية
الشرطة النسائية

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من انتشارها اليوم، أول أيام عيد الأضحى؛ لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

 

القبض على 3 أشخاص تعدوا بالضرب على آخر

القبض على شخص استعرض بدراجة بخارية في القاهرة

 

وجاءت خطة ومحاور تأمين احتفالات العيد من خلال الانتشار الأمنى المكثف للقوات لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وتأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين جميع وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين.

 

تم انتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة.

 

كما تواجدت سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين، ونزول الشرطة النسائية وأجهزة الأمن المختلفة للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى.

 

مواد متعلقة

القبض على قائد دراجة نارية يسير عكس اتجاه الطريق الدائري

القبض على شخص لحيازته 2 كيلو حشيش فى الشروق

القبض على طرفي مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص بالجيزة

القبض على عصابة ترويج العقاقير الطبية عبر واتساب

تفاصيل القبض علي زوج المطربة بوسي بتهمة سرقة شيكات بقيمه 8 ملايين جنيهًا

القبض على مصريين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات حج وهمية
الجريدة الورقية