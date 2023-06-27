القبض على شخص استعرض بدراجة بخارية في القاهرة

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط قائد دراجة نارية لقيامه بحركات إستعراضية بدراجة بخارية ، وتم رصد الواقعة بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الطريق الدائرى برعونة والقيام بعمل حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لزيادة عدد المتابعين له عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.