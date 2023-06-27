القبض على 3 أشخاص تعدوا بالضرب على آخر

أوضح رجال أمن القاهرة، حقيقة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بالقاهرة .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وتمزيق ملابسه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "مالك محل لبيع الهواتف المحمولة وعدد 2 بائعين بذات المحل- "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بالقاهرة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.