الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

4 ماسكات تخلصك من الرؤوس السوداء في العيد

علاج الرؤوس السوداء
علاج الرؤوس السوداء

تعاني بعض النساء من ظهور الرؤوس السوداء في مناطق معينة من الوجه خاصًة الأنف، مما تفقدها ثقتها في نفسها وجمالها، لذا نقدم لك وصفات سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء.

 

ماسكات للتخلص من الرؤس السوداء

استخدام الشاي الأخضر

يمكنك تكوين عجينة باستخدام أوراق الشاي الأخضر مع القليل من المياه، وتطبيقها على بشرتك لدقائق قبل غسلها بالمياه لفتح المسام وإزالة الرؤوس السوداء.

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تطبيق وصفة بيكربونات الصودا

كل ما عليك فعله خلط بضع قطرات من المياه مع ملعقة من بيكربونات الصودا، ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة مع التدليك بلطف قبل غسلها.

 

تطبيق قناع الطين

تساعد أقنعة الطين على القضاء على السموم و إخراج الزيوت من الجلد، مما يساعد على فتح المسام والتخلص من الرؤوس السوداء، فالطين يحتوي على عنصر الكبريت الذي يعمل على تكسير خلايا الجلد الميتة.

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القرفة وعسل النحل

تعمل القرفة على تحفيز الدورة الدموية أما العسل فيعمل كمضاد للبكتريا، وعند مزجهم سوياً سيشكلون فريقاً رائعاً لإزالة الرؤوس السوداء بفعالية!، فيمكنك تطبيق المزيج لـ 20 دقيقة على وجهك قبل غسله بالمياه.

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