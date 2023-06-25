الطماطم ونضارة البشرة.. تمنع حب الشباب وتقي من أشعة الشمس

الطماطم لها العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها مميزة عن باقي أنواع الخضراوات، حيث لها خاصية مضادات أكسدة طبيعية تسمى الليكوبين، والليكوبين هو أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية لمهاجمة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب نمو الخلايا السرطانية.

وتحتوي الطماطم أيضًا على عناصر غذائية صحية لجسمنا مثل فوائد فيتامين أ ، وفوائد فيتامين ج ، وبيتا كاروتين ، والسكر ، والسعرات الحرارية ، وألفا كاروتين ، واللوتين، ولهذا السبب لها العديد من الفوائد الصحية للبشرة.

1- تحمي من الأشعة فوق البنفسجية

يتعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية على المدى الطويل والتي تجعل بشرتك جافة وباهتة وبثور ويمكن أن يسبب مشكلة صحية خطيرة أخرى مثل سرطان الجلد.

يعتقد أن ارتفاع نسبة اللايكوبين في الطماطم يحمي البشرة من أشعة الشمس لذلك يجعل البشرة أصغر سنا بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الطماطم أيضًا على فيتامين سي والكولاجين وهي مفيدة كمضاد طبيعي للأكسدة للعناية بالبشرة من الجذور الحرة. ودائما ما يرطبون البشرة. لذلك ستكون بشرتك دائمًا صحية ومرنة وليست مملة.

2- تصغير المسام

المسام الكبيرة والمفتوحة تجعل الجراثيم والبكتيريا تدخل بسهولة إلى الجلد الداخلي علاوة على ذلك ، هناك العديد من الملوثات الآن. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المسام المفتوحة تسبب فائض الزيت لذلك يمكن أن يسبب حب الشباب والرؤوس السوداء يمكن أن تساعدك الطماطم على تقليل المسام.

3- منع حب الشباب

على الرغم من وجود العديد من منتجات التجميل اليوم المصنوعة من الطماطم لكن لن يكون من الخطأ إذا صنعته بنفسك لأنه سيكون طبيعيًا وصحيًا الطريق سهل جدا عليك أن تقطع الطماطم لتصبح جزأين وتفركها على وجهك حتى تدخل ماء الطماطم في مسام الوجه بعد ذلك ، اشطفي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام ويمكن أن تكون البثور على وجهك مصدرًا للمشكلة لهذا السبب ، يجب أن تعالج بالطماطم بانتظام.