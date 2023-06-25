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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

الشاي الأبيض يعزز نضارة البشرة ويساعد على الاسترخاء

الشاي الأبيض
الشاي الأبيض

الشاي الأبيض كخيار رائع في تعزيز صحة الجلد، كما يمكن أن يساعدك في الاسترخاء والهدوء أثناء النهار علاوة على ذلك ، فهو يساهم في جعل بشرتك صحية وجميلة لذلك، إذا كنت مهتمًا بما يمكن أن يفعله الشاي الأبيض ، فراجع قائمة الفوائد الصحية للشاي الأبيض للبشرة أدناه.

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1- مصدر مضاد للأكسدة
بناءً على دراسة المركز الطبي بجامعة ميريلاند ، يحتوي الشاي الأبيض على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وهي مفيدة لتقوية الأنسجة الضامة ومشاكل الجلد مثل الأكزيما. نتيجة لذلك ، سيلعب دورًا في تعزيز صحة البشرة وجمالها أيضًا.

2- يعزز نضارة البشرة
بسبب المحتوى المضاد للأكسدة في الشاي الأبيض ، فإن هذا المشروب يساهم في تعزيز شباب البشرة. في هذه الحالة ، يمكن للشاي الأبيض أن يبطئ عملية شيخوخة الجلد. ليس فقط من أجل ذلك ، يمكن أن يمنع تلف الجذور الحرة في الجسم. في الواقع ، هذا مرتبط بمحتوى مضادات الأكسدة بما في ذلك البوليفينول. بعد ذلك ، تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض على تنقية بشرتك وإيقاف الشيخوخة المبكرة بالتأكيد. للحصول على النصائح ، يمكنك شرب الشاي الأبيض بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

 

3- يعالج حروق الشمس
من يكره حروق الشمس؟ بعد ذلك ، للتعامل مع هذه الحالة ، يمكنك الاعتماد على مكون واحد بالتأكيد. نعم ، من المعروف أن الشاي الأبيض يحتوي على مصدر كبير لمضادات الأكسدة. نتيجة لذلك ، من المفيد علاج مشاكل الجلد بما في ذلك حروق الشمس. ثم ، في هذه المرحلة ، لديك خياران لاستخدام الشاي الأبيض للبشرة. يمكنك شربه بانتظام أو استخدامه في علاجات التجميل. في الواقع ، يمكن لهذه الخيارات أن تجلب تأثيرات إيجابية على البشرة. بعد ذلك ، يمكنك وضع معجون الشاي الأبيض برفق على المنطقة المحروقة ، وهذا سوف يهدئ بشرتك بالتأكيد.

 

4- يقشر الجلد
بعد ذلك ، إحدى الفوائد الصحية للشاي الأبيض للبشرة هي تقشير الجلد. يمكن أن يعمل هذا المكون جيدًا لتقشير الوجه. ليس من أجل ذلك فقط ، يمكن أن يساعد قوام الشاي المجفف في إزالة خلايا الجلد الميتة. لتحقيق هذه الفائدة ، يمكنك الاعتماد على مقشر الشاي الأبيض عن طريق الجمع بين العسل والشاي الأبيض. بعد ذلك ، يمكنك تطبيق الماضي على الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا. بعد ذلك ، اشطفيه بالماء الدافئ بحركة دائرية.

 

5- يريح البشرة
إذا كنت تبحث عن علاج آخر يقدمه الشاي الأبيض ، فيمكنك دائمًا اختيار الخيار الأفضل وفي هذه الحالة ، يمكنك شرب الشاي الأبيض بانتظام للحصول على بشرة صحية. الى جانب ذلك ، يمكنك تناول الشاي الأبيض من أجل نقع الحمام. نتيجة لذلك ، سوف يساعد الجسم والعقل على الاسترخاء.

الجريدة الورقية