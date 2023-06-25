الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تراجع الأسعار نهاية العام على مسئولية الحكومة.. انفراجة الأزمة

سوق - ارشيفية
سوق - ارشيفية

عانى المصريون خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في كافة السلع الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية، لكن يبدو أن انفراجة الأزمة الاقتصادية قد اقتربت على عهدة الحكومة، طلقا لحديث وزيرة التخطيط. 

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من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "مقدرة قلق الناس ولكن هناك أمور كثيرة تتحسن ونتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري".

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الأسعار الجديدة ومواصفات السيارة ساوايست DX8s موديل 2023

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تراجع الأسعار ينعش الطلب على المشغولات الذهبية

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الأسعار الجديدة لسيارات فورثينج T5 EVO موديل 2023 بعد الزيادة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” بقناة “إم بي سي مصر”، أن هناك تحسن في مؤشرات التنمية المستدامة بنحو 6 درجات رغم تراجع دول العالم فيها، وفي مجال الأنفاق على التعليم زادت أكثر من 100% خلال الـ3 أعوام الأخيرة الصدمات كثيرة جدًّا على العالم.

وأكدت أنه يجب على الدولة متوسطة النمو والنامية أن تبذل قصارى جهدها؛ من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، متابعة: "خلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية".

انخفاض الأسعار نهاية العام 

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحسن أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، ويستعرض تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 (SDR 2023) أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدمًا سريعًا، ويصدر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة (Bertelsmann Stiftung) الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة.

أسعار السلع

وأضافت السعيد أن التقرير يشير إلى تقدم مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ستة مراكز، حيث احتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنهم التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة، كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجة في عام 2023، مقابل 68.7 في عام 2022؛ بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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