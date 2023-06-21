تراجع الأسعار ينعش الطلب على المشغولات الذهبية

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن التصريحات الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي طمأن خلالها المواطنين حول مستقبل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، وأن الحكومة تتعامل بحذر مع تلك القضية نظرا لتأثيرها على المواطنين، اعادة الاستقرار لأسواق الذهب مرة أخرى، وادت إلى عودة الطلب لمعدلاته الطبيعية، ورواج في حركة بيع المشغولات معاودة المصانع للعمل من جديد.

وأضاف واصف ، أن منذ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مستقبل سعر الصرف حدث هبوطًا حادا في أسعار الذهب بالصاغة، نتيجة انخفاض الطلب الاستثماري عليه مع عودة ثقة المواطنين في مستقبل الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم المعروض منها بالأسواق، بجانب هبوط سعر الأوقية عالميًا الذي لم يكن تأثيره يظهر على السوق المحلي لتخوفات من حدوث تقلبات مفاجئة في سعر الصرف، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا من مستويات قرابة 2800 جنيها إلى 2150 جنيها للجرام حاليًا.

وأشار “واصف”، إلى أن انخفاض الذهب مرة أخرى بالأسواق، وهدوء تقلبات الأسعار أدي إلى انتعاشة بيع المشغولات الذهبية وعودة دوران حركة البيع بمحلات الصاغة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مؤكدا أن استمرار استقرار أسواق الذهب في مصر مرهون بوضح السياسية الاقتصادية العامة للحكومة، ولاسيما على صعيد أسعار الصرف، وانخفاض مستويات التضخم.

وأكد واصف، أن بالرغم من هبوط أسعار الذهب، إلا أنه لا يزال الملاذ الامن للاستثمار الأول والتحوط ضد أي تقلبات اقتصادية، موضحا أن الاستثمار بالذهب ليس للمضاربة بل استثمار طويل الأجل للحفاظ على قيمة المدخرات.

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 24 يسجل 2440 جنيها.

عيار 21 يسجل 2135 جنيه.

عيار 18 يسجل 1830 جنيها .

الجنيه الذهب 17080 جنيها

أسعار الذهب تتراجع بشكل مستمر

مع هبوط أسعار الذهب بشكل مستمر في الأسواق نرصد 10 أسباب رئيسية وراء انخفاض أسعار الذهب لأدني مستوى منذ أبريل الماضي، بعد أن أثيرت عدة تساؤلات حول الهبوط في الذهب رغم عدم حدوث تغيرات كبيرة في السعر العالمي للذهب وكذلك عدم وجود متغيرات واضحة في حجم البيع او الشراء في سوق الذهب ، وفي السياق التالي نرصد أهم خمسة أسباب ساهمت في انخفاض سعر الذهب لأقل مستوى منذ الأول من أبريل لعام 2023.

- انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية سبب رئيسي في هبوط الذهب.