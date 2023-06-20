بشرى سارة للمواطنين عن مستقبل الذهب.. الأسعار ستستمر في الانخفاض

توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، مزيدا من الاستقرار في أسعار الذهب الفترة القادمة بما يتوافق مع الأسعار العالمية التي لايزال السعر المصري بعيدا عنها بقيم تتراوح ما بين 100-150 جنيهاً.



وكشف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء الإثنين سبب استمرار انخفاض أسعار الذهب في الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار تأثرت بمبادرة الوزارة وقرار الحكومة بدخول الذهب مع القادمين من الخارج دون جمارك، وإعادة التوازن السعري في السوق المصري بسعر معقول بعيداً عن المغالاة السابقة التي شهدها السوق المحلي وأدت لارتفاع الاسعار بشكل غير متزن ورفع سعر الجرام من الذهب لمعدلات كانت قد تجاوزت سعره في الخليج بواقع 750 جنيهاً بالجرام في المتوسط.ط

أسعار الذهب لهل تأثير مباشر على سعر صرف الدولار

وأشار إلى أن استقرار أسعار الذهب لها تأثير مباشر على سعر صرف الدولار كون العلاقة بينهما طردية، فمزيد من الاستقرار والتراجع في اسعار الذهب يعني استقرارا مماثلا في سعر صرف الدولار.

ولفت فرج إلى أن الذهب حتى ولو تراجع يعتبر مخزنا للقيمة طول الوقت وهو استثمار طويل الأجل قائلاً: “الذهب مخزن قيمة في جميع الأحوال وهو سلعة تتأثر بالتوترات الجيوسياسية ومن الممكن جداً مع المشاكل والصراعات العالمية أن يعود للارتفاع عالمياً لكن لأسباب حقيقية”.

وقالت الدكتورة رانيا يعقوب، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن سعر الذهب في مصر مرتبط بثلاثة أمور شديدة الأهمية، أولها أسعار الذهب عالميا، بالإضافة لتقييم الذهب مقارنة بسعر صرف العملة، والعرض والطلب.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "عامل العرض والطلب، كان أحد العوامل المهمة للغاية في مصر خلال الأشهر الماضية، وتأثر به سعر الذهب، فكان هناك طلب غير مبرر في بعض الأحيان، لأنه لم يكن نتيجة احتياج، ولكن لاتجاه الأفراد نتيجة مخاوف أو شائعات لشراء الذهب بأسعار مبالغ فيها".

وقالت: "الذهب مخزن للقيمة، وملاذ آمن، ليس فقط في دول الشرق الأوسط والعرب، وإنما عالميا، والدليل على ذلك عند حدوث أزمة وتنتشر المخاوف تتأثر اقتصاديات العالم، وهو ما حدث مع الاقتصاد الأمريكي".