مصرع 3 وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

مصرع 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث مروري بطريق القنطرة بالإسماعيلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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كان اللواء مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطاراً من رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، بوقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص.

وعلى الفور تم التوجه لمكان الحادث نقل الضحايا إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق منفصل، أمرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية اليوم الأحد، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، والتى أصدرت حكمها على المتهمة ، وعقب الاستناف علي القرار قررت محكمة جنح المستنأنف إحالة القضية الي محكمة القاهرة الاقتصادية ،والغاء الحكم لعدم الاختصاص .

بينما، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أشخاص بدائرة القسم، ووجود قتيل يدعى "رامي عبدالجيد" على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية بين طرفين من الأهالي بشارع الفتح في الجزيرة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها شخص بطعنه الشاب باستخدام سلاح أبيض سكين، ما أدى لمقتله في الحال.

وبسؤال شهود العيان تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها طعن المتهم المجني عليه طعنة نافذة في القلب وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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