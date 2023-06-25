حائط أسيوط يخطف روح طفلة

مصرع طفلة إثر انهيار حائط منزل عليها أثناء تنفيذ قرار إزالة بمركز القوصية في أسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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تلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بأنه أثناء تنفيذ مجلس مركز ومدينة القوصية تنفيذ إزالة تعديات على أرض زراعية بحوض فالح مخالفة باسم " حمادة. م. ع" أثناء إزالة التعدي انهار حائط على طفلة ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، في اتهامهما بتهريب المهاجرين إلى دولة اليونان.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمتين، هربا وآخرون مجهولون حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية من 12 شخصًا، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة اليونان مرورًا بدولة ألبانيا.

وأوضح، أمر الإحالة إلى أنهما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة عبر جمهورية مصر العربية إلى دولتي اليونان وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة بأنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهي شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد ومحمد أحمد صبري.

بينما، نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال سائق وشاب من الموت، وذلك بعد سقوط سيارة ربع نقل يستقلانها في ترعة المريوطية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث أن عجلة القيادة اختلت من يد سائق سيارة ربع نقل، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، وتم إنقاذ سائقها وشاب كان بصحبته.

وتم انتشال السيارة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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