السيطرة على حريق في شقة بالهرم

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمزرعة مواشي بقرية الغرق بمركز اطسا دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بعزبة عاشور بقرية الغرق بمركز اطسا وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين نشوب الحريق بمزرعة مواشي، وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر، نشب حريق هائل بمزرعة دواجن في قرية بالشرقية نتج عنه إصابة عاملين باختناق والتهام النيران لمحتويات المزرعة دون وقوع خسائر في الأرواح وجاري تقدير قيمة الخسائر المادية.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية شرارة بمركز الحسينية نتج عنه إصابة عاملين باختناق وحدوث تلفيات كبيرة بالمزرعة

وعلى الفور،انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية حيث تمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت في الطابق الثاني بالمزرعة ومنع امتدادها للزراعات الملاصقة واخمادها ونتج عن الحريق إصابة عاملين باختناق فتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزي لعلاجهما .

تم إخطار النيابة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة مالية وفنية لتحديد قيمة الخسائر ومدى صلاحية مبنى المزرعة من عدمه، وتكثيف التحريات حول الحريق للتأكد عما إذا كان هناك شبة جنائية من عدمه.

وتكثف إدارة الحماية المدنية من جهودها من أجل سرعة إخماد الحرائق المُبلغ عنها من أجل إنقاذ من يتصادف وجودهم في أماكن اندلاع النيرات.

وتسعى الإدارة لرفع الوعي بين المواطنين من أجل تلافي أسباب الحرائق من أجل المُساهمة في تقليل حدوثها.