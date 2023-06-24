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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة سكنية

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة في الجيزة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفى سياق اخر فقد تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها في شارع المطافي ببندر قسم شرطة بلبيس، حيث أفادت المعلومات الأولية بوجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في شارع المطافي ببندر قسم شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمها.

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