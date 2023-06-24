حريق هائل في العاصمة السعودية الرياض

اندلع حريق هائل في وادي نمار في العاصمة السعودية الرياض، وباشر الدفاع المدني جهوده للسيطرة على الحريق، والتي أتت فيه النيران على مساحات واسعة من الوادي، ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات.

نشوب حريق في العاصمة السعودية الرياض:

ولم يكشف المسئولون عن أسباب اندلاع الحريق في وادي نمار، ونشرت فضائية "الإخبارية" في نبأ عاجل لها، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لنشوب الحريق في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب وقد انتشرت في المكان بسرعة رهيبة فيما غطت سحب الدخان الكثيف سماء الوادي، وكان الحريق نشب في الحشائش والغابات الموجودة في الوادي.