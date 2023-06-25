التضامن تطلق حملة " علشان ولادكم.. احسبوها صح"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

تهدف الحملة إلى دعم الرأى العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التى تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وزيرة التضامن أكدت أن الحملة ينفذها برنامج وعى للتنمية المجتمعية بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة.

مكافحة عمل الأطفال والتسرب من التعليم

تتناول الحملة القضايا المؤثرة على مؤشرات ومعدلات التنمية وخصائص الأسر الأولى بالرعاية منها مكافحة عمل الأطفال والتسرب من التعليم وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية وصحة الأم والطفل.

وتستمر الحملة لمدة شهرين وتعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية وتتضمن عروضًا فنية وحوارات مجتمعية تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر

بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة والاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية التي ترد على تساؤلات الجمهور

ويتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع للرد على التساؤلات الدينية للأسر