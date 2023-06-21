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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

رئيس النواب يحيل مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي للجنة التضامن

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أحال رئيس  المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة امس الأربعاء مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 نائبا (عشر أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة وإعداد تقرير عنه.

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ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.

 

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

 

 كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

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