تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء خلال عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الهيئة، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نصائح للمواطنين

وناشدت المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة، ومتابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس، حيث يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة من الاثنين إلى الجمعة المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة 35 23

بنها 35 23

دمنهور 34 22

المنصورة 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 21

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 21

العريش 32 21

رفح 31 22

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 22

السلوم 31 21

سيوة 36 21

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 28

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 24

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 24