الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير عاجل

تتوقع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

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وأضافت غانم أنه "مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما أنه سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمي 37 درجة مئوية، والصغرى تسجل 24 درجة مئوية".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الرياح ستنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع المحافظة على الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم بشكل مستمر.

درجات الحرارة الأحد 25 يونيو لعام 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.