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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بدء صرف معاشات يوليو 2023 بفروع بنك ناصر

صرف المعاشات
صرف المعاشات

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو، اليوم الأحد، عن طريق فروع بنك ناصر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

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وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أعلنت قرار تبكير موعد صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، مؤكدة على أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وأكدت القباج على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر أنه تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% في شهر أبريل 2023 الماضي، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف زيادة المعاشات في بداية أبريل الماضي، بدلا من شهر يوليو، بحد أدنى 170 جنيها، ووصل الحد الأقصى لـ 1635 جنيه.

ونصت المادة 35 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، وذلك اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15٪.

ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

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