ردود أفعال العالم على مفاجأة روسيا

تطورات سريعة تشهدها الساحة الروسية خلال الساعات الماضية، خاصة بعد التمرد المسلح الذي أعلنه قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، حيث مازالت الأحداث جارية، وبالتالي فإن ردود الفعل الدولية مازالت تظهر بشكل مستمر.

وجاءت العديد من ردود الأفعال الدولية على مستوى العالم، ردا على مايحدث فى روسيا خاصة بعدما ذكر قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين، إنه من الخطأ أن يتهمنا الرئيس الروسي بالخيانة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال قائد فاجنر ردًا على بوتين، بدعوة فاجنر للرجوع، أنه "لا أحد من قواتي سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين"، معلنا إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو 35 وطائرة نقل عسكرية من طراز N26.

بوتين

البيت الأبيض يتابع عن كثب تطورات الأوضاع

وكشفت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.

وقال البيت الأبيض "نراقب الوضع في روسيا وتم إطلاع بايدن على تحركات فاغنر ضد قيادة الجيش الروسي".

كييف: ما يحدث مجرد بداية

وعلقت الرئاسة الأوكرانية إن ما يحدث في روسيا بالوقت الحالي هو فقط البداية.

فيما وصف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم السبت، ما يحدث في روسيا بأنه "مجرد بداية".

وكتب بودولياك على تويتر "الشقاق بين النخب جلي للغاية. الموافقة والتظاهر بأن كل شيء مستقر لن يفلحا".

وأردف "لا بد أن يخسر طرف ما بكل تأكيد: إما بريغوجين.. أو القوى ’المناهضة لبريغوجين‘".

قوات فاجنر

علامة على انهيار النظام

وقال أندريه يوسوف، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاوكراني اندريه يوسوف أن الأحداث في الاتحاد الروسي هي علامة على انهيار النظام الحاكم.

واضاف يوسوف "بادئ ذي بدء، من الضروري أن نفهم أننا نتحدث عن صراع ومواجهة روسية داخلية، وهي نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الإجرامي لنظام بوتين ضد أوكرانيا".

رئيس الشيشان يدعم بوتين

وأبدت الشيشان دعمها للرئيس الروسي بوتين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف "أدعم الرئيس فلاديمير بوتين وما يحدث لا مبرر له".

أمريكا تعلق على تهديدات "طباخ بوتين"

وأعلن البيت الأبيض، أنه "يراقب" التهديدات التي وجهها يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى القيادة العسكرية الروسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودج، في بيان: "نحن نراقب الوضع وسنستشير الحلفاء والشركاء بشأن هذه التطورات"، وأضاف: "تم إطلاع الرئيس جو بايدن على تطورات الوضع في روسيا".

فيما ذكر مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، أن المسؤولين ينظرون إلى تصريحات بريغوجين الأخيرة، التي وصف فيها القيادة العسكرية الروسية بأنها "شريرة ويجب إيقافها"، على أنها أكثر من مجرد تصريحاته المعتادة، فعلى عكس بعض تصريحات بريغوجين السابقة حول عدم كفاءة وزارة الدفاع الروسية، لا يبدو أن هذه التصريحات قد جاءت بعد اختراق عسكري أوكراني أو نجاح تكتيكي.

فاغنر

بريطانيا: ما يحدث أكبر تحد للدولة الروسية

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن ما يحدث (في روسيا) يمثل أكبر تحد للدولة الروسية في العصر الحديث.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن "ولاء القوات الروسية خاصة الحرس الوطني هو ما سيحسم شكل الصراع".

الإليزيه: ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب

وقال القصر الرئاسي في فرنسا اليوم السبت إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب.

وقال الإليزيه "تركيزنا لا يزال على دعم أوكرانيا".

بولندا تراقب الأوضاع

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إنه أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حول الموقف في روسيا، مضيفا أن وارسو تراقب الموقف.

وكتب دودا على تويتر "فيما يتعلق بالموقف في روسيا، أجرينا هذا الصباح مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ومع الحلفاء أيضا".

وأضاف "نراقب مسار الأحداث خلف حدودنا الشرقية بصورة مستمرة".

برلين تراقب الأحداث في روسيا عن كثب

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية اليوم السبت إن حكومة المستشار أولاف شولتس تراقب الوضع في روسيا عن كثب.

وأضاف المتحدث "نراقب الأحداث في روسيا عن كثب".

بيلاروسيا: بوتين أخطر الرئيس بالموقف في روسيا

وأخطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بالوضع في روسيا، بحسب رسالة منشورة على القناة الرسمية لرئاسة دولة بيلاروسيا على تطبيق تلغرام.

وتعهد بوتين بأنه سيسحق ما وصفه بأنه تمرد مسلح بعدما قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إنه سيطر على مدينة في جنوب روسيا في إطار محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية.

وحثت رئيسة وزراء إستونيا، المواطنين على عدم السفر إلى روسيا، مشيرة إلى “وجود تعزيزات أمنية على حدودنا مع روسيا”.

فيما ذكرت متحدثة باسم حلف الناتو، أن الحلف يتابع الوضع في روسيا عن كثب.

قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد على وزارة الدفاع الروسية

ويذكر أنه مساء أمس الجمعة، أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، عن التمرد المسلح على قيادات وزارة الدفاع والجيش الروسي.

وأعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية إن قواته ستمارس مهامها للرد على قصف معسكراتها من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا، كما اعترف قائد مجموعة فاجنر يقر بمقتل 2000 من عناصره في أوكرانيا واتهم وزير الدفاع الروسي بإخفائها في مشرحة.

وأكد قائد فاجنر أن وزير الدفاع الروسي شويجو قد سافر على الحدود مع أوكرانيا من أجل تنفيذ الضربات ضد قوات فاجنر في الأراضي الأوكرانية.