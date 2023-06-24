بوتين: تمرد فاجنر طعنة بالظهر (شاهد)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما قامت به مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة اليوم السبت، يمثل طعنة في ظهر روسيا وخيانةً للوطن.

وأضاف "بوتين" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ، أنه تم جر قوات "فاجنر" لمغامرة إجرامية من خلال مشاركتها في "التمرد المسلح"، لافتا إلى أن بلاده تدافع عن استقرار مواطنيها وأمنهم، وهو ما يتطلب تكامل الجهود وترك كل ما يُضعِف الجبهة الروسية ويُحدِث انقساماتٍ بها.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقرار الأوضاع وتأمين مرافق السلطة في روستوف، مشددًا على أن ما تشهده بلاده في الوقت الراهن قريب الشبه مما واجهته في الحرب العالمية الأولى، ولن نسمح بتكرار الانقسام في روسيا وسنحمي الشعب.

وواصل بوتين أنه تم إعلان حالة "مكافحة الإرهاب" في موسكو للرد على التمرد المسلح، داعيًا المشاركين في التمرد الذي تقوم به مجموعة "فاجنر" إلى التراجع عن الاستمرار في ذلك.

فاجنر تتوعد بوتين

وتوعد قائد فاجنر الجيش الروسي بالانتقام، بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، وحمّل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر"، وذلك على خلفية زعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي.

وأوضحت خلال بيان لها، أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة لمؤسس مجموعة "فاجنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية للمجموعة لا تتوافق مع الواقع، معتبرة إياها استفزازًا إعلاميًا.

بوتين وفاجنر

يشار إلى أن الخلافات بين قائد تلك المجموعة العسكرية وقادة الجيش، كانت تفجرت منذ أشهر طويلة خلال المعارك الدامية التي خيضت في أوكرانيا.

فيما شكل القتال في مدينة باخموت بالجنوب الأوكراني، الشعرة التي قصمت ظهر البعير، حيث اتهم يفغيني وزير الدفاع الروسي وقائد الأركان بالتآمر ضده وخيانته، وحجب الأسلحة عن مقاتليه.

إلا أن الدفاع الروسية غالبا ما كانت تنفي تلك الاتهامات، دون أن ترد مباشرة على يفغيني. إلى أن تفجرت الخلافات بشكل دراماتيكي منذ ليل أمس، بإعلان بريغوجين التمرد العسكريّ!