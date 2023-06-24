تصريحات نارية من بوتين عقب تمرد فاجنر على الجيش الروسي

تعيش روسيا خلال الساعات الأخيرة، حالة من القلق الشديد، وذلك بعد إعلان يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاجنر" التمرد على الجيش الروسي، إذ قام بنقل قواته إلى الأراضي الروسية وتعهد بالانتقام من الخونة.

وأكد رئيس مجموعة "فاجنر"، في فيديوهات نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يذهب حتى النهاية وأنه سيدمر كل ما يعترض طريقه.

وفي أعقاب ذلك التمرد، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث تليفزيوني، للحديث عن ما يجري على الأراضي الروسية، وكيفية التصدي له.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" أهم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب تمرد فاجنر.

تصريحات بوتين عقب تمرد فاجنر على الجيش الروسي

ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.

الوضع في روستوف لا يزال صعبًا بسبب الانتفاضة المسلحة.

تعطل عمل الإدارة المدنية والعسكرية بشكل أساسي في روستوف.

ما قامت به فاجنر يعد طعنة في الظهر.

كل من رفع السلاح في وجه الجيش خائن.

روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

هناك رد قاسي وصارم على جميع التهديدات، وسيتم تحميل المتواطئين مع فاغنر مسؤولية جميع ما سيجري.

هناك من يريد جر روسيا إلى حرب أهلية.

سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح.

سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.