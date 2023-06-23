وفاة الفنانة ياسمين أيمن.. حكاية شابة أفجعت الجمهور برحيلٍ مفاجئ

احتلت اسم الفنانة ياسمين أيمن حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، عقب وفاتها عن عمر ناهز 29 عامًا، إثر حادث سير مروع في منطقة التجمع الأول، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تساءل البعض عن هويتها خصوصًا أن اسمها ليس دارجًا على ألسنة الصحافة والإعلام.

من هى الفنانة ياسمين أيمن التي أفجعت الجمهور بوفاتها؟

ذاع صيت ياسمين أيمن عقب مشاركتها في برنامج الدوم، الذي يكتشف المواهب الشابة أمام الجمهور عبر شاشة التليفزيون، ويقع الاختيار على الفائز باللقب عن طريق التصويت وآراء لجنة التحكيم.

ياسمين أيمن

وجسدت الفنانة الراحلة ياسمين أيمن خلال مشاركتها في برنامج الدوم معاناة متضرري زلزال سوريا من خلال تمثال عرضته على لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي في مرحلة التصفيات النصف نهائية، ووقفت على خشبة المسرح أمام اللجنة، وشرحت فكرة التمثال، قائلة: "أنا كان عندي صديقة سورية كانت بتتكلم معايا عن أقاربها المتضررين من الزلزال وأنا كان ليا وجهة نظر".

وأضافت ياسمين أيمن: "أنا شايفة إن الناس اللي طلعت من الحطام ده بعد أيام عدة واستحملوا الظروف دي هيكونوا أقوى ومتمسكين بالحياة أكتر من أي حد، والبنت دي متمسكة بالأمل رغم كل الصعاب".

ياسمين أيمن خلال مشاركتها في برنامج الدوم

وفاة الفنانة ياسمين أيمن:

وأفجعت الفنانة ياسمين أيمن الجمهور بوفاتها منذ قليل عن عمر ناهز 29 عامًا، في حادث سير مروع، إذ لقيت مصرعها إثر انقلاب سيارتها الملاكي خلال سيرها بأحد شوارع التجمع الأول، مما أسفر عن وفاتها في الحال هى وشاب آخر كان برفقتها داخل السيارة.

وسرعان ما هرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث، للمعاينة وكشف كواليس حادث وفاة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن، الشهيرة بياسمين أيمن، من خلال فحص وتفريغ كاميرات المراقبة، ليتبين أن الحادث وقع بعد انقلاب السيارة وبداخلها ياسمين أيمن وشاب آخر كان رفقتها، مما أسفر في البداية عن مصرع الرجل فيما أصيبت هى بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة للغاية، ولكنها توفت فور وصولها.

سيارة الفنانة ياسمين أيمن بعد وفاتها في حادث مروع

وبدورهم، يعمل رجال المباحث على جمع التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.

وأكدت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم " ل و ٧٦٦٢" ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين أيمن، وبرفقتها شخص يُدعى عبدالرحمن أ ع، اختلت عجلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

ووفقًا للتحريات، اقتربت سرعة السيارة وقت الحادث من الـ 200 كيلو مما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة.

سيارة الفنانة ياسمين أيمن بعد وفاتها في حادث مروع

وكان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وشاب كان برفقتها.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب، وإصابة الفنانة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.