عاجل
المغرب يُدين الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مجمع الشفاء ببورسعيد .. أكبر صرح طبي لخدمة سكان إقليم القناة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في صورة واحدة بفرنسا السعودية تحذِّرُ من الطقس.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية ياسمين بالحجاب على الهواء.. أنا مصرية قمراية (فيديو)
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

وفاة الفنانة ياسمين أيمن .. كاميرات المراقبة ترصد كارثة وراء وقوع الحادث المروع

ياسمين أيمن
ياسمين أيمن

أفجعت الفنانة ياسمين أيمن الجمهور بوفاتها منذ قليل عن عمر ناهز 29 عامًا، في حادث سير مروع، حيث لقيت مصرعها إثر انقلاب سيارتها الملاكي خلال سيرها بأحد شوارع التجمع الأول، مما أسفر عن وفاتها في الحال هي وشاب آخر كان برفقتها داخل السيارة.

 

txt

وفاة الفنانة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها فى انقلاب سيارتها بالتجمع

وفاة ياسمين أيمن في حادث سير مروع

وسرعان ما هرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث، للمعاينة وكشف كواليس حادث وفاة الفنانة ياسمين نبيل أحمد  أيمن، الشهيرة بـ ياسمين أيمن، من خلال فحص وتفريغ كاميرات المراقبة، ليتبين أن الحادث وقع بعد انقلاب السيارة وبداخلها ياسمين أيمن وشاب آخر كان رفقتها، مما أسفر في البداية عن مصرع الرجل فيما أصيبت هي  بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة للغاية، ولكنها توفت فور وصولها.

ياسمين أيمن

وبدورهم، يعمل رجال المباحث على جمع التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الساعات الأخيرة في حياة الفنانة ياسمين أيمن

وأكدت التحريات أنه اثناء سير  السيارة رقم " ل و ٧٦٦٢" ماركة  بورش قيادة الفنانة ياسمين أيمن، وبرفقتها شخص يُدعى عبدالرحمن أ ع، اختلت عجلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

ووفقًا للتحريات، اقتربت سرعة السيارة وقت الحادث من ال200 كيلو مما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة .

حادث ياسمين أيمن

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وشاب كان برفقتها.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب، وإصابة الفنانة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف  الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث ياسمين أيمن

مواد متعلقة

وفاة الفنانة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها فى انقلاب سيارتها بالتجمع

وفاة فنان سوري وزوجته وابنه في حادث سير بتركيا

وفاة فنان شهير تدفع حسن فؤاد لترك الغناء.. حفظ القرآن وأمّ المصلين 10 سنوات
الجريدة الورقية