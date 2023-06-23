وفاة الفنانة ياسمين أيمن .. كاميرات المراقبة ترصد كارثة وراء وقوع الحادث المروع

أفجعت الفنانة ياسمين أيمن الجمهور بوفاتها منذ قليل عن عمر ناهز 29 عامًا، في حادث سير مروع، حيث لقيت مصرعها إثر انقلاب سيارتها الملاكي خلال سيرها بأحد شوارع التجمع الأول، مما أسفر عن وفاتها في الحال هي وشاب آخر كان برفقتها داخل السيارة.

وفاة ياسمين أيمن في حادث سير مروع

وسرعان ما هرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث، للمعاينة وكشف كواليس حادث وفاة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن، الشهيرة بـ ياسمين أيمن، من خلال فحص وتفريغ كاميرات المراقبة، ليتبين أن الحادث وقع بعد انقلاب السيارة وبداخلها ياسمين أيمن وشاب آخر كان رفقتها، مما أسفر في البداية عن مصرع الرجل فيما أصيبت هي بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة للغاية، ولكنها توفت فور وصولها.

ياسمين أيمن

وبدورهم، يعمل رجال المباحث على جمع التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الساعات الأخيرة في حياة الفنانة ياسمين أيمن

وأكدت التحريات أنه اثناء سير السيارة رقم " ل و ٧٦٦٢" ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين أيمن، وبرفقتها شخص يُدعى عبدالرحمن أ ع، اختلت عجلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

ووفقًا للتحريات، اقتربت سرعة السيارة وقت الحادث من ال200 كيلو مما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة .

حادث ياسمين أيمن

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وشاب كان برفقتها.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب، وإصابة الفنانة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.