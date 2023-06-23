وفاة الفنانة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها فى انقلاب سيارتها بالتجمع

لقيت منذ قليل الفنانة ياسمين أيمن مصرعها ، أثناء تلقيها الإسعافات الأولية داخل أحد المستشفيات إثر انقلاب سيارتها أعلى الطريق بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وفاة الفنانة ياسمين أيمن في انقلاب سيارة

كشفت المعاينة الأولية لـ حادث انقلاب سيارة ملاكي خاصة بالفنانة ياسمين أيمن، أعلى الطريق بمنطقة التجمع الأول، أن عجلة القيادة بيد الفنانة اختلت بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في انقلابها عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

السرعة الزائدة السبب في انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن

وكشفت المعاينة لـ حادث انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن، أنه أثناء سير السيارة رقم “ ل و٧٦٦٢” ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن وشهرتها “ياسمين أيمن”، 29 سنة، وبرفقتها شاب يدعى “عبدالرحمن.أ.ع”، أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من الـ 200 كيلو.

وفاة الفنانة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها فى حادث انقلاب سيارتها بالتجمع

وبينت المعاينة، أن عجلة القيادة اختلت بيد الفنانة ياسمين أيمن بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

مصرع شاب وإصابة الفنانة ياسمين ايمن

في وقت مسبق ، لقى شاب مصرعه وأصيبت الفنانة ياسمين أيمن إثر انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وهرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

ياسمين أيمن

وكانت البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده أنقلاب سيارة باحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة.

وفاة الفنانة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ سيارات إسعاف ، وتبين أنقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن كان برفقتها رجل وسيدة واسفر الحادث عن مصرع الرجل فيما اصيبت السيدة بأصابات بالغة ، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ، وأمر مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيق في الواقعة .