خفض أسعار تذاكر حفل نداء شرارة بالأردن

أجابت الفنانة الأردنية نداء شرارة، على سؤال متابعيها، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول سر انخفاض سعر تذكرة حلفها المقرر إقامته يوم 30 يونيو، مقارنة ارتفاع سعر تذكرة حفل أحد نجوم الغناء فى الوطن العربي، اليوم 23 يونيو، بالأردن.

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نداء شرارة

سعر تذكرة حفل نداء شرارة ووائل كفوري يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

أثارت أسعار التذاكر حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر تذكرة الفنانة الأردنية نداء شرارة، بـ 15 دينار، وارتفاع سعر تذكرة الفنان اللبناني وائل كفوري 450 دينارًا، بحفلهما بالإردن.

نداء شرارة

نداء شرارة تكشف سبب انخفاض سعر تذكرة حفلها الأخير

وعلقت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن السبب فى وجود فجوة لبن أسعار حفلها وحفل الفنان اللبناني وائل كفوري، عبر حسابها عليى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: أنا المسؤول وأنا اللي بطلب تكون أسعار التيكتات بحفلاتي معقولة عشان كل الناس تقدر تحضر ولو علي بخلى كل الناس تحضر ببلاش أنا بنت الأردنيين وهمه دعموني كل إنسان عندو هدف وأنا هدفي ليس المال هدفي افرحهم وحفلاتي بالأردن باستثناء المهرجانات غالبا بتكون من تنظيمي لأني ما بقدر أغني بأي مكان ف بعمل حفلات بمسارح مرتبه وبرفض ارفع سعر التيكت عشان الناس كلها تقدر تيجي وبربِح تيكتات ل اللي مش قادرين يدفعوا وجمهوري بعرف هاد الشئ.

نجاء شرارة

ندادء شرارة: زمان قبل ما أكون بالفن كنت مابعرف أحضر حفلات بسبب أسعار التيكتات

أضافت الفنانة الأردنية نداء شرارة، قائلة: زمان قبل ما أكون بالفن كنت بحب أروح أحضر فنانين بس ما كنت بقدر اشتري تيكتات اليوم بعرف الشعورلذلك بحب كل الناس تيجي وبستمتع بالحفلات اللي جمهورها جاي يحضر ببلاش وبحس وقتها قديش عندي شعبيه مش مجرد حدا مشهور وخلص والنظرة المأخوذة عن الفنان الأردني أنو مظلوم ياريت نغيرها أحنا برضو بس يكون عنا حفلات بأي بلد برا أسعار التيكتات بتكون مرتفعة وهاد مش بإيدنا لأنو بطبيعة الحال.

نداء شرارة

واختتمت نداء شرارة حديثها، قائلة: أي فنان رح يجي من برا تكلفته عالية جدًا على قائمين الحفل لذلك يتم رفع سعر التيكت أهلا بكل الفنانين اللي بتنورنا والله يديم علينا نعمة الامن والامان وتضل الأردن بخير وحب وفرح.