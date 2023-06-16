نداء شرارة تكشف عن أسعد لحظات حياتها.. فيديو

عبرت الفنانة نداء شرارة عن فخرها باختيارها لإحياء حفل زفاف الأمير حسين، ولي العهد الأردني، مؤكدة أنه جعلها تشعر وكأنها حصلت على لقب "ذا فويس" مرة ثانية.

وأضافت أنها رغم طوال هذه السنوات من انشغالها في العمل ونجاح أغنيات كثيرة، إلا أن هذه الحدث كان ثمرة مجهودها ومكافأتها، متابعة أن القصر الملكي الأردني تواصل معها وطلب منها المشاركة في مراسم حفل الزفاف، قائلة: "كان من أسعد لحظاتي".

وتابعت نداء شرارة أنها شاركت في المناسبات الرسمية سواء في عيد الاستقلال أو عيد الجلوس الملكي على مدار السنوات السابقة، لافتة إلى أنها شاركت أيضا في احتفالية 6 أكتوبر في مصر من خلال أوبريت "لمتنا" أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن مصر بلد فتحت لها قلبها كما أن أغانيها تركت تأثيرا كبيرا عند المصريين.

وأكدت أنها كانت سعيدة وهي تغني أمام الملك عبدالله والملكة رانيا، كما أن الحفل كان له وقع خاص في نفسها، لأن زفاف الأمير كان عرسا لكل بيت أردني، مضيفة أنهم يستحقون الحب كما أنهم قريبون من كل أردني ومتواضعين، ودائما يغمرون الشعب بالمحبة.

لفتة طيبة من الملكة رانيا مع نداء شرارة



شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة في حفل استقبال أقيم في قصر الحسينية بعد مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله على زوجته الأميرة رجوة آل سيف.

ونشرت نداء شرارة مقطع فيديو لها من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، وقدمت باقة مميزة من الأغاني خلال الحفل، بما في ذلك أغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، ولفتت الانتباه تجاهها لفتة طيبة من ملكة الأردن رانيا عبدالله، حيث غمرتها بحرارة وتوجهت معها إلى الملك عبدالله الثاني الذي صافحها ووجه لها بعض الكلمات.

وشارك في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني والأميرة رجوة آل سيف، باقة مميزة من نجوم الفن والغناء بالأردن والوطن العربي، من أبرز الفنانين المشاركين، الفنان عمر عبد اللات، الفنان محمد عبده والفنانة زين عوض والفنانة نداء شرارة والفنان اللبناني راغب علامة.

جاء ذلك خلال لقاءها مع برنامج “يحدث في مصر” المذع على قناة “ام بي سي مصر” الخميس.