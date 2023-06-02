لفتة رائعة من الملكة رانيا تجاه نداء شرارة بحفل زفاف ولي العهد

شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة، في حفل الاستقبال، الذي أقيم في قصر الحسينية، عقب مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله على زوجته الأميرة رجوة آل سيف.

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نداء شرارة





نداء شرارة تنشر مقطع فيديو من حفل الاستقبال

ونشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، مقطع فيديو لها من حفل الاستقبال بمناسبة زفاف الأمير الحسن بن عبدالله الثاني وولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نداء شرارة: شكرًا صاحبي الجلالة على السعادة اللي منحتموني إياها

وكتبت نداء شرارة، قائلة: حاسة بفرحة مو قادرة أعبر عنها بالحكي شكرًا صاحبي الجلالة على السعادة اللي منحتموني إياها اليوم من قصر الحسينية، حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة رجوة الحسين ألف مبروك.

الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة

لفتة رائعة من الملكة رانيا تجاه الفنانة نداء شرارة

وفي مقطع الفيديو، الذي نشرته الفنانة الأردنية، لفتة طيبة من ملكة الأردن رانيا عبدالله، تجاه نداء شرارة التي بعدما انتهت من غنائها، وغمرتها بحرارة، ثم أخذت بيدها متوجهة إلى الملك عبدالله الثاني، الذي صافحها ووجّه لها بعض الكلمات.

الملكة رانيا ونداء

وقدمت نداء شرارة، باقة مميزة من الأغاني خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجة آل سيف، كما استطاعت الفنانة الأردنية من امتاع الحضور، بفضل صوتها الرقيق أثناء أدائها أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم.

أبزر النجوم المشاركين بحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة آل سيف

وشارك في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني والأميرة رجوة آل سيف، باقة مميزة من نجوم الفن والغناء بالأردن والوطن العربي، من أبرز الفنانين المشاركين، الفنان عمر عبد اللات، الفنان محمد عبده والفنانة زين عوض والفنانة نداء شرارة والفنان اللبناني راغب علامة.

صورة عائلة لعائلة الملك عبدالله الثاني

أدهم نابلسي يقدم التهنئة لولي العهد الأردني بمناسبة زفافه

وكان الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي قد قدم التهنئة للعريس، عبر تغريدة كتب فيها، قائلًا: أبارك لجلالة الملك عبد الله الثّاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زواج وليّ العهد سموّ الأمير الحسين أسأل الله أن يبارك لهم ويرزقهم الذريّة الصالحة».