مفاجأة حول وقف القيد في الإسماعيلي .. فيديو

كشف الناقد الرياضي جمال الزهيري، حقيقة وقف القيد في النادي الإسماعيلي بسبب مستحقات بعض اللاعبين، مفجرا مفاجأة بشأن من يقف وراء نشر هذه الأخبار.

وقال إن نشر أخبار ضد النادي الإسماعيلي بشأن إيقاف القيد، الغرض منها تصدير الإحباط لدى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المكلفة بإدارة النادي لإنقاذه من الأوضاع السيئة التي يمر بها.

وأضاف هناك خطاب من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر اللاعبين من التعاقد مع الأندية في الدوري بسبب كثرة شكاوى اللاعبين للفيفا، موضحًا أن مجالس الإدارة مطالبة بتوفير مستحقات اللاعبين والمدربين قبل رحيلهم "مش هخربها وأمشي".

وأوضح أنه يجب على الجهات الإدارية في الأندية أداء دورها المنوطة به حين رحيل مجالس الإدارة بشأن استلام المهمة التي حملوها على عاتقة وتصفية جميع الأمور المالية المتعقلة بالنادي :"مش يعملي أزمة ويسيبها ويمشي".

الإسماعيلي يوضح حقائق عن وقف القيد

وفي سياق متصل، أكد محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي، أن الأنباء المتداولة حول إيقاف القيد لعدد من اللاعبين غير صحيحة، وأن النادي لم يتلق أي خطاب رسمي بخصوص ذلك.

وأوضح أن محامي اللاعب التونسي نور الزمان الزموري قدم طلبًا لإيقاف القيد أو تسديد المستحقات خلال 45 يومًا.

وأضاف شيحة أن النادي يعاني من مشاكل مالية وقانونية، وأنه يسعى بكل جهده لتحقيق الأهداف الأساسية للفريق وهي البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.

واعتبر نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي، أن الأولوية الحالية للنادي هي تجاوز هذه المشاكل وتحسين أداء الفريق، بدلاً من القلق من إيقاف القيد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس.