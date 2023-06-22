4 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الثاني ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

واصل منتخب مصر للسباحة بالزعانف تألقه ونجاحه في حصد الميداليات الذهبية بعدما تمكن من التتويج بـ 4 ميداليات، في اليوم الثاني لمنافسات النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

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تقام بطولة العالم للسباحه بالزعانف في الفترة من يوم 19 حتى يوم 24 من شهر يونيو الجاري 2023، والتي كانت على حمام السباحة الأولمبي في استاد القاهرة الدولي.

ونجح الفراعنة في حصد 4 ميداليات جديدة بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية ليرفع المنتخب رصيده لـ7 ميداليات بعد يومين فقط من انطلاق البطولة.

جاءت الميداليات التي حصدها منتخب مصر كالآتى:

تمكن مهاب إيهاب حلمي من التتويج بالميدالية الذهبية التي كانت في سباق الـ1500 م مونو بنين بعدما كسر زمن 12:45.60 دقيقة، بينما احتل اللاعب الصيني المركز الثاني في البطولة بزمن 12:48.97 دقيقة.

وجاء لاعب الاتحاد الدولي في المركز الثالث بزمن 12:52.59 دقيقة، بينما جاء اللاعب المصري حسن محمد الدفراوي في المركز السادس بزمن 13:10.89 دقيقة.

وتمكنت غادة محمد من الفوز بالميدالية الفضية في سباق 1500م مونو بنات بزمن 13:55.49 دقيقة في المسابقة، وجاءت وزميلتها ملك محمد حمدان في المركز السابع بـ14:24.71 دقيقة.

وتوجت بولينا نيكروسوفا لاعبة الاتحاد الدولي بالميدالية الذهبية، وتمكنت اللاعبة من إحراز الميدالية البرونزية الإيطالية آنا ليوناردي.

وتوج محمود محمد البليسي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر زعانف مزدوجة بنين والتي جاءت بعد زمن 1:39.34 دقيقة، وجاء اللاعب محمد طاهر علام في المركز الرابع بزمن 1:39.77 دقيقة.

وحصد الميدالية الذهبية لاعب الاتحاد الدولي ديمتري بالابان، والميدالية البرونزية جاءت من نصيب إيليا اوتوليفيسكي لاعب الاتحاد الدولي.

فيما توج عمر محمود رمضان بالميدالية البرونزية في سباق 200م مونو ناشئين بزمن 1:25.90 دقيقة فيما حصد إيفان كلينوفيسكي وكيريل سكوتشو لاعبا الاتحاد الدولي الميداليتين الذهبية والفضية على الترتيب.

واحتل طارق حسن السيد المركز الرابع في نهائي سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنين، بزمن 35.22 ثانية.

كما احتلت ريناد تامر المرسي المركز السادس في سباق 200م مونو ناشئات بزمن 1:36.48 دقيقة.

وحصدت لوجين محمد شوقي المركز الخامس في سباق 200م زعانف مزدوجة بنات بزمن 1:51.41 دقيقة.

وفي سباق 4*100 زعانف مزدوجة تتابع مختلط احتل الفريق المصري والذي يمثله الرباعي "محمد هاني ونهى عفيفي ومحمود البليسي ولوجين محمد شوقي المركز الرابع بزمن 3:08.37 دقيقة.

وحصدت البعثة المصرية أمس 3 ميداليات متنوعة في أول أيام البطولة، إذ أحرز طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو بنين فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس السابق.

وفي سباق 400م مونو بنين توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة إلى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة إلى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات، وتتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.