ممر شرفي من حرس الحدود للاعبي الأهلي

قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي، أثناء دخول الفريق إلى ملعب الكلية الحربية، احتفاءً بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود على ملعب الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.

مران الأهلي الأخير:

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة حرس الحدود التي تقام مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة الـ١٦ في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة الراحة التي حصلوا عليها، والتي جاءت عقب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية المختلفة في تونس، جنوب أفريقيا ومالي، خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية كافة.

وخاض الفريق الأحمر فقرات بدنية قبل بدء انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبدالعزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى رباعي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، يبينما واصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الأخير