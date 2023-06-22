عاجل
غواصة بيلجورود وحش المياه ينضم إلى أسطول روسيا.. فيديو خفر السواحل الأمريكى يكشفون عن إنفجار وقع بالغواصة تيتان
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مهاب حلمي يتوج بذهبية 1500 متر مونو ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

مهاب حلمي
مهاب حلمي

 توج مهاب حلمي لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف بالميدالية الذهبية في سباق الـ 1500 م مونو، في اليوم الثاني لمنافسات النسخة رقم 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

 اقرأ أيضًا: قائمة منتخب مصر للسباحة بالزعانف المشارك في بطولة العالم للناشئين بالقاهرة

 

txt

حلمي طولان يرفض ودية بين سيراميكا والزمالك

 تقام بطولة العالم للنائشين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من يوم 19 وحتى يوم 24 من شهر يونيو الجاري 2023، وذلك على حمام السباحة الأولمبي في استاد القاهرة الدولي.

 مهاب حلمي بطل العالم للشباب في السباحة بالزعانف:

 تمكن مهاب حلمي من خطف الميدالية الذهبية في سباق 1500 م مونو بنين، وذلك بعدما كسر زمن 12:45.60 دقيقة، وقد جاء في المركز الثاني اللاعب الصيني والذي كسر زمن 12:48.97 دقيقة.

 في حين تمكن لاعب الاتحاد الدولي من احتلال المركز الثالث بزمن 12:52.59 دقيقة، وكان اللاعب السادس في الترتيب هو المصري حسن محمد الدفراوي بزمن 13:10.89 دقيقة.

 وحصدت البعثة المصرية أمس 3 ميداليات متنوعة في أول أيام البطولة، إذ أحرز طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو بنين فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس السابق. 

 وفي سباق 400 متر مونو بنين توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية. 

 وتضم بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف 32 سباقًا، 26 سباقًا منها للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة إلى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات، وتتابعين مختلط.

txt

النصر العالمي.. صفقات نارية تهز عرش الكرة السعودية

 ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.

 

 لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.

مواد متعلقة

موقف ثنائي الهلال من معسكر النمسا

تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي في الدوري المصري

تشكيل الأهلي الرسمي أمام حرس الحدود بالدوري

موعد ظهور كريستيانو رونالدو أمام الزمالك.. رسميًا

عاجل.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك بالبطولة العربية

الشباب السعودي يضم المحور غوستافو كويلار قادما من الهلال
الجريدة الورقية