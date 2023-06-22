مهاب حلمي يتوج بذهبية 1500 متر مونو ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

توج مهاب حلمي لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف بالميدالية الذهبية في سباق الـ 1500 م مونو، في اليوم الثاني لمنافسات النسخة رقم 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

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تقام بطولة العالم للنائشين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من يوم 19 وحتى يوم 24 من شهر يونيو الجاري 2023، وذلك على حمام السباحة الأولمبي في استاد القاهرة الدولي.

مهاب حلمي بطل العالم للشباب في السباحة بالزعانف:

تمكن مهاب حلمي من خطف الميدالية الذهبية في سباق 1500 م مونو بنين، وذلك بعدما كسر زمن 12:45.60 دقيقة، وقد جاء في المركز الثاني اللاعب الصيني والذي كسر زمن 12:48.97 دقيقة.

في حين تمكن لاعب الاتحاد الدولي من احتلال المركز الثالث بزمن 12:52.59 دقيقة، وكان اللاعب السادس في الترتيب هو المصري حسن محمد الدفراوي بزمن 13:10.89 دقيقة.

وحصدت البعثة المصرية أمس 3 ميداليات متنوعة في أول أيام البطولة، إذ أحرز طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو بنين فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس السابق.

وفي سباق 400 متر مونو بنين توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية.

وتضم بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف 32 سباقًا، 26 سباقًا منها للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة إلى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات، وتتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.

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