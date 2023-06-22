إستونيا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

أرسلت "إستونيا" حزمة مساعدات عسكرية أخرى إلى "أوكرانيا"؛ تشمل إمدادها بإمكانات مُضادة للطائرات المسيرة، كما تشمل حزمة المساعدات أيضًا بعض المُعدات الطبية ومُعدات إزالة الألغام، حسبما أفادت وزارة الدفاع في البلاد.

ونشرت الدفاع الإستونية على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أنها ستقوم، بالتعاون مع أيرلندا، بتسليم مستشفى عسكري للقوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر أن الحكومة الإستونية وافقت على استخدام الأصول الروسية المُجمدة لدعم أوكرانيا، الأمر الذي جعل إستونيا أول دولة أوروبية تقوم بتطوير حل قانوني مثل هذا لدعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة عليها.

من ناحية أخرى، وقعت أوكرانيا مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا على إعلان نوايا مشترك بشأن اقتناء وصيانة عربات المشاة القتالية، حسبما أفاد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا:

وكتب ريزنيكوف عبر "تويتر" يوم السبت: "وقعنا مع نظيري السلوفاكي مارتن شكلينار ووزيرة دفاع جمهورية التشيك يانا تشيرنوخوفا إعلان نوايا في مجال شراء وصيانة عربات مشاة قتالية، مع جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، وذلك على هامش اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا".

وأضاف ريزنيكوف أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل في وقت لاحق، مُعتبرًا هذا القرار "خطوة مهمة" في التعاون بين البلدان الثلاثة.

وفي وقت سابق أفيد بأن الحكومة التشيكية وافقت على شراء 246 مدرعة بمبلغ قياسي بلغ 2.7 مليار دولار من شركة سويدية، في ما أطلق عليه أكبر عملية شراء عسكرية في السنوات الأخيرة. وحسبما أعلنت تشيرنوخوفا في 2 يونيو، فإن جمهورية التشيك وسلوفاكيا تعتزمان التعاون في مجال إنتاج الذخيرة.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بنجلادش لدعم "صيغة السلام" الأوكرانية، واتخاذ موقف نشط في تقديم المساعدة الشاملة لأوكرانيا.

وكتب شميغال عبر "تلجرام": "أجريت أول محادثة هاتفية لي مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، ودعوتها لدعم صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأضاف: "كما دعوت رئيسة الوزراء إلى دعم المبادرات الأوكرانية المهمة كمبادرة الحبوب "Grain from Ukraine"، بالنظر إلى أن أوكرانيا لا تزال واحدة من أهم الدول الضامنة للأمن الغذائي العالمي، وكانت بنجلاديش تاريخيًا واحدة من أكبر مستوردي الحبوب الأوكرانية".