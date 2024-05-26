الأهلي يودع بطولة إفريقيا للسلة  "BAL"

شهدت الساعات القليلة الماضية توديع فريق كرة السلة بالنادي الأهلي منافسات بطولة إفريقيا للأندية "BAL"، وذلك بعد خسارته في الدور ربع النهائي أمام أهلي بني غازي بنتيجة 86/77.

وأقيمت مباراة الأهلي أمام نظيره أهلي بني غازي داخل صالة بي كي أرينا بالعاصمة الرواندية كيجالي، والتي تحتضن منافسات الـ " BAL"، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وكانت الفترة الأولى، قد شهدت تقدم الأهلي الليبي بنتيجة 15/14، بينما جاءت الفترة الثانية بمواصلة التقدم بنتيجة 38/36، ووسع الفريق الليبي الفارق لـ 49-55، بينما انتهت المباراة بفوزه بنتيجة 86/77.

وصعد أهلي بني غازي لنصف نهائي البطولة، فيما ودع المارد حامل لقب النسخة الماضية منافسات البطولة، كما أنه فقد فرص التأهل إلى منافسات كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن الأهلي افتتح مشواره في نهائيات "BAL" بالخسارة أمام الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 89/78.