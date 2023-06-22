تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز في كأس مصر

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل.

في خط الوسط: ساليفو مورو، ناصر ناصر، خالد الغندور.

في الهجوم: عمار حمدي، أحمد عادل ميسي، مابولولو.

البدلاء: صبحي سليمان، السيد سالم، محمد فارس، محمود عبد العزيز، مصطفى إبراهيم، محمد محمود، إبراهيم حسن، إسلام عبد النعيم، أوستين أموتو.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس مصر

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس الموافق22 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد

من المقرر ان تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت 1 ، بتعليق مؤمن حسن على قناة صوتية أولي فيما قناة صوتية ثانية بتعليق طارق حسن على القناة الصوتية الثانية .

أكد نور السيد، لاعب نادي الجونة، أنه يهتم بالجانب البدني من أجل ضمان الاستمرارية في الملاعب مع وصوله لعمر الـ39.

وقال نور خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الحفاظ على الجانب البدني أمر صعب للغاية ويحتاج لمجهود شاق يوميا".

وأكمل: "مستمر مع نادي الجونة في الموسم القادم كلاعب ولم اتخذ قرار اعتزال كرة القدم".

وأضاف: "تلقيت عروضا من الممتاز ب بأرقاما خيالية ورفضتها لأنني عدت للجونة لأنه بيتي"، سأستمر مع الجونة حتى لو تلقيت عروضا من أندية القمة".

ميدو يكشف مصير دوري المحترفين في الموسم الجديد

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس الدعوة لعمومية طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مسألة دوري المحترفين.

وأكد أحمد حسام ميدو عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "اجتماع العمومية الطارئة سيتضمن جدول أعماله بندا يتعلق بتعديل نظام المسابقة".

وأضاف: "سيكون الشرط الوحيد لإلغاء نظام دوري المحترفين والإبقاء على دوري القسم الثاني بنظام الثلاث مجموعات هو موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أي ما يقرب من 84 ناديا من إجمالي 125".