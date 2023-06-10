عضو الإتحاد السكندري يكشف مصير محمود علاء مع زعيم الثغر

يرغب الاتحاد السكندري في المحافظة على أحد أعمدة الفريق خلال المرحلة القادمة بتجديد التعاقد مع المدافع محمود علاء مدافع فريق الاتحاد السكندري المعار لفريق الزمالك.

ومن جانبه صرح محمد أحمد مجلس إدارة الاتحاد السكندري في تصريحات إذاعية،نريد تجديد لمحمود علاء مدافع الفريق الاتحاد المعارمن صفوف الزمالك ،حيث قدم مع زعيم الثغر مستوي مميز ونبحث مع إدارة الزمالك لتجديد اللاعب .

أكد عضو إدارة نادي الاتحاد السكندري،زروان يعتمد على اللاعب خلال الموسم الجاري واستعاد اللاعب الثقة مع الفريق.

واتم حديثه ، نبحث في حل أزمة اللاعب حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق حيث لاتزال الأزمة قائمة، وان نتائج الفريق لا ترضي جماهير زعيم الثغر حيث كان طموح الفريق للوصل إلى المربع الذهبي لهذا الموسم، ونرغب في حصد المركز الخامس للتأهل حتي للبطولة العربية.

تصريحات أحمد عبد الحليم

على الجانب الأخر أكد أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو متمسك بالاستمرار مع القلعة البيضاء، مشيرا أنه يحتاج للوقت من أجل النجاح.

وقال أحمد عبد الحليم فى تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، " أوسوريو لديه طريقة لعب ويحاول أن يفرض أسلوبه على اللاعبين، وطبيعي محتاج وقت، من أجل النجاح مع الزمالك، خاصًة أنه مدرب يقوم بتغيير مراكز اللاعبين، لذلك يحتاج للوقت، مثل أحمد فتوح ونيمار، واللاعبين أيضًا تحتاج للوقت من أجل حفظ طريقة لعب أوسوريو.

وأضاف:" أوسوريو يعلم جيدًا أنه يتولى تدريب الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، لموسمين على التوالي، لذلك يرغب في البقاء، وأنا أعلم أنه يقوم بعمل جيد مع اللاعبين.

وأتم تصريحاته " نحن ندعم أوسوريو في نادي الزمالك من أجل النجاح من أجل تحقيق أفضل ما يمكن هذا الموسم في جدول الدوري..

موعد مباراة الزمالك وفاركو في دور الـ16 في بطولة كأس مصر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق فاركو مساء الجمعه الموافق 23 من شهر يونيو2023، في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة ،والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات .