تشكيل بيراميدز الرسمي أمام الاتحاد السكندري بكأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، في إطار لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكراتي، أحمد توفيق.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، إسلام عيسى، فخري لاكاي.

البدلاء: أحمد دعدور، أحمد فتحي، محمد صادق، كريم حافظ، عبدالله مجدي، هشام محمد، فخر الدين بن يوسف، دودو الجياس، أوكا.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس مصر:

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس 22 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد:

من المقرر أن تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق مؤمن حسن على قناة صوتية أولي فيما قناة صوتية ثانية بتعليق طارق حسن على القناة الصوتية الثانية.

أسند اتحاد الكرة المصري، إدارة اللقاء تحكيميًّا إلى محمد يوسف حكم ساحة ومحمود أبوالرجال وأحمد صلاح مساعدين، ومحمد العتباني حكم رابع وحسام عزب حكم فيديو ويعاونة هاني خيري.