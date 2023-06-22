كأس مصر.. بيراميدز يملك الأفضلية فى تاريخ المواجهات أمام الاتحاد السكندري

كأس مصر، يواجه فريق الكرة الاول بنادى بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لموسم 2022 ـ 2023.

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تاريخ مواجهات بيراميدز والاتحاد السكندري

وتقابل فريق بيراميدز أمام نظيره الاتحاد السكندري في 9 مباريات بالدوري الممتاز على مدار المواسم الـ 4 الأخيرة.

كما فاز بيراميدز 6 لقاءات، مقابل انتصار وحيد لسيد البلد بكأس الرابطة، فيما حسمت نتيجة التعادل بينهما فى مباراتين.

وتمكن بيراميدز من تسجيل 17 هدف، بشباك زعيم الثغر، فيما أحرز الفريق السكندري 6 أهداف فقط.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الإتحاد السكندري

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

في خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

في الهجوم: فخري لاكاي

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في خط الدفاع: محمود علاء، هشام صلاح، صبري رحيل، خالد صبحي

في خط الوسط: مورو ساليفو، محمود عبد العزيز، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي

في الهجوم: مابولولو، إبراهيم حسن.

وحجز فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بعد تحقيقه الفوز على نظيره راية بنتيجة ثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 32 ، بينما تخطى الاتحاد السكندري عقبة السكة الحديد بهدفين دون رد.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس مصر

من المقرر ان تبدأ مباراة بيراميدز والاتحادالسكندري مساء اليوم الخميس الموافق22 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

من المقرر ان تذاع أحداث مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت 1 ، بتعليق مؤمن حسن على قناة صوتية أولي فيما قناة صوتية ثانية بتعليق طارق حسن على القناة الصوتية الثانية .