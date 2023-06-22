الأهلي وحرس الحدود.. تاريخ اللقاءات يسجل أرقامًا قياسية للمارد الأحمر

الأهلي وحرس الحدود، يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مع نظيره حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري.

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تاريخ مواجهات الاهلى وحرس الحدود

جمعت مواجهات الأهلى ونظيره حرس الحدود 35 مباراة، تمكن الأحمر تحقيق الانتصار في 27 مواجهة، فيما فاز حرس الحدود في 5 مباريات، وحسم التعادل بين الفريقين 3 أخرين.

ونجح ابناء القلعة الحمراء فى احراز 61 هدفًا في شباك حرس الحدود، بينما سجل الأخير 24 هدفًا في شباك الاهلى.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى المباارة أمام حرس الحدود في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، محصلة 24 مباراة خاضها الأحمر استطاع تحقيق الفوز في 19 لقاء، وحسم التعادل بين الفريقين 5 أخرين، أحرز لاعبو المارد الأحمر 45 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.

وعلى الجانب الأخر يلعب فريق حرس الحدود مباراة الاهلى اليوم محتلا المركز الأخير بجدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة، خلال 30 مباراة خاضها، حقق الانتصار في 4 مواجهات، وتعادل في 8 مواجهات، وتلقي الهزيمة في 18 مباراة، سجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكهم 38 هدفًا.

كولر يفكر في إراحة اللاعبين الدوليين



يميل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لاتباع سياسة التدوير خلال الفترة المقبلة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها الابتعاد عن الإجهاد والإصابات، وثانيًا تقييم مستوى بعض اللاعبين الذين لا يشاركون لحسم مصيرهم في المرحلة المقبلة.

ويغيب عن الأهلي مدافعه محمود متولي، الذي تعرض للإصابة في الساعات القليلة الماضية في العضلة الخلفية، بينما يعود الحارس محمد الشناوي، عقب انتهاء عقوبة إيقافه 3 مباريات، بعد الاعتداء على مدافع سموحة.

ويفتقد الأهلي جهود لاعبيه المنضمين لمعسكر المنتخب الأولمبي، وهم محمد أشرف والحارس حمزة علاء وأحمد نبيل (كوكا).

ويعتمد كولر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع، بينما يقود الوسط أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية، وفي الهجوم حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر (بيرسي تاو).

ويبحث حرس الحدود عن مواصلة صحوته مع مدربه محمد مكي، الذي قاد الفريق للفوز على غزل المحلة في الكأس، والفوز على أسوان بالدوري، والتعادل مع الداخلية.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 20 نقطة، ولم يحقق سوى 4 انتصارات فقط، و8 تعادلات، وتلقى 18 هزيمة، وسجل 16 هدفًا واستقبل 38 هدفًا.

وتعني خسارة حرس الحدود أمام الأهلي هبوطه بشكل رسمي لدوري القسم الثاني قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويعتمد الحرس على تشكيلة تضم، حارس المرمى محمد فوزي، وأمامه الرباعي إبراهيم القاضي ومحمود بن والي وأحمد أيمن وحامد خالد في الدفاع، بينما يقود خط الوسط إسلام عبد اللاه ومصطفى جمال ومصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، وفي الهجوم أحمد فتحي وفلانتين أودو ووجيه عبدالحكيم.