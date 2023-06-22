الأهلي يتسلح بروح بطل أفريقيا لعبور الحدود في آخر مؤجلات الدور الأول

يلتقي في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مضيفه حرس الحدود، باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء متسلحًا بروح بطل أفريقيا، بعدما توج باللقب القاري على حساب الوداد المغربي، وانتزع دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخه.

و يبحث الأهلي عن إسعاد جماهيره بفوز جديد في أول ظهور له بعد التتويج القاري، بجانب الاقتراب من حسم لقب الدوري بشكل رسمي في آخر اللقاءات المؤجلة للدور الأول للبطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، ويتبقى له 7 مؤجلات بالدوري، على رأسها الزمالك وفيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والمصري والاتحاد، بجانب لقاء الليلة.

ويتطلع الأهلي للفوز لاقتناص الصدارة التي يعتليها بيراميدز بفارق نقطتين، وحقق الأهلي 19 فوزًا و5 تعادلات، من دون أي هزيمة بالدوري، وسجل 45 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم، كما استقبل 7 أهداف فقط وهو صاحب أقوى دفاع.

كولر يفكر في إراحة اللاعبين الدوليين:

يميل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لاتباع سياسة التدوير خلال الفترة المقبلة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها الابتعاد عن الإجهاد والإصابات، وثانيًا تقييم مستوى بعض اللاعبين الذين لا يشاركون لحسم مصيرهم في المرحلة المقبلة.

ويغيب عن الأهلي مدافعه محمود متولي، الذي تعرض للإصابة في الساعات القليلة الماضية في العضلة الخلفية، بينما يعود الحارس محمد الشناوي، عقب انتهاء عقوبة إيقافه 3 مباريات، بعد الاعتداء على مدافع سموحة.

ويفتقد الأهلي جهود لاعبيه المنضمين لمعسكر المنتخب الأولمبي، وهم محمد أشرف والحارس حمزة علاء وأحمد نبيل (كوكا).

ويعتمد كولر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع، بينما يقود الوسط أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية، وفي الهجوم حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر (بيرسي تاو).

ويبحث حرس الحدود عن مواصلة صحوته مع مدربه محمد مكي، الذي قاد الفريق للفوز على غزل المحلة في الكأس، والفوز على أسوان بالدوري، والتعادل مع الداخلية.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 20 نقطة، ولم يحقق سوى 4 انتصارات فقط، و8 تعادلات، وتلقى 18 هزيمة، وسجل 16 هدفًا واستقبل 38 هدفًا.

وتعني خسارة حرس الحدود أمام الأهلي هبوطه بشكل رسمي لدوري القسم الثاني قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويعتمد الحرس على تشكيلة تضم، حارس المرمى محمد فوزي، وأمامه الرباعي إبراهيم القاضي ومحمود بن والي وأحمد أيمن وحامد خالد في الدفاع، بينما يقود خط الوسط إسلام عبد اللاه ومصطفى جمال ومصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، وفي الهجوم أحمد فتحي وفلانتين أودو ووجيه عبدالحكيم.