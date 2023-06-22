تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود.. كولر يدفع بالبدلاء

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس على نظيره حرس الحدود بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

وتعد مباراة الأهلي اليوم هي الأولي بعد تتويجه باللقب القاري على حساب الوداد المغربي وانتزع دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود الليلة

يبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لإتباع سياسة التدوير خلال الفترة القادمة خوفا من إصابة لاعبيه من الإجهاد والإصابات ومنح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون لحسم مصيرهم في المرحلة القادمة.

ليكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وخالد عبدالفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية /أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة/ قندوسي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وخوض الأهلي مباراة اليوم وهو بالمركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة ، ويتبقى له7 مؤجلات بالدوري على رأسها الزمالك وفيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والمصري والاتحاد بجانب لقاء الليلة.

ويغيب عن الأهلي مدافعه محمود متولي الذي تعرض للإصابة في الساعات القليلة الماضية في العضلة الخلفية بينما يعود الحارس محمد الشناوي عقب انتهاء عقوبة إيقافه 3 مباريات بعد الاعتداء على مدافع سموحة.

ويتطلع الأهلي للفوز لاقتناص الصدارة التي يعتليها بيراميدز بفارق نقطتين ، وحقق الأهلي 19 فوزاً و5 تعادلات بدون أي هزيمة بالدوري وسجل 45 هدفاً وهو صاحب أقوى هجوم كما استقبل 7 أهداف فقط وهو صاحب أقوى دفاع.

كما يبحث حرس الحدود عن مواصلة صحوته مع مدربه محمد مكي الذي قاد الفريق للفوز على غزل المحلة في الكأس والفوز على أسوان بالدوري والتعادل مع الداخلية.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة ، ولم يحقق سوى 4 انتصارات فقط و8 تعادلات وتلقى 18 هزيمة وسجل 16 هدفاً واستقبل 38 هدفاً.

وتعني خسارة حرس الحدود أمام الأهلي هبوطه بشكل رسمي لدوري القسم الثاني قبل 3 جولات من نهاية الدوري.