ماكرون يقيم مأدبة غداء للرئيس السيسي بـ"الإليزيه" (فيديو)

أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الخميس، مأدبة غداء عمل للرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما له واحتفاء بزيارته لفرنسا.

ووصل الرئيس السيسى، قصر الإليزيه ، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

الجدير بالذكر أن "ماكرون" سيقيم مأدبة عشاء الليلة لجميع القادة المشاركين بالقمة الدولية، وسيحضرها الرئيس السيسى أيضًا.

السيسي يصل فرنسا

وكان قد وصل الرئيس السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وتشهد قمة الميثاق أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

كما ستكون أهم مؤسستي تمويل دوليتين، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ممثلتين في القمة، واللذات تعرضا لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ، ضمن قرارات تمويلهما، في وقت يخضع الإقراض فيه، لهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة تغير المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الفرنسي على استضافة القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في ظل الأزمات المتتالية التي مر بها العالم، خلال فترة تتجاوز الـ3 سنوات.

ونوه السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، إلى أن الأزمات المتعقبة في العالم، أثرت بشكل أكبر على الدول النامية اقتصادياً، مؤكداً أنه يجب على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات.