السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا أثرتا على برنامج الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كان لديها خطة لإدارة ديونها ولكن نتيجة الظروف التي مر بها العالم خلال الثلاث سنوات، ألقى بصعوبات أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون.

وأكد السيسي خلال كلمته أثناء مشاركته في المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن مصر أطلقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي في 2016، حقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف التي كانت تتمناها مصر.

وتابع :"وصلنا إلى معدل نمو 6%، وكل الأمور كانت مبشرة جدا حال استمرار الأمور بهذا الشكل، لتحقيق ما تصبو إليه مصر"، لافتا إلى أنه لسوء الحظ، أزمة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، كان لهما أثر سلبي كبير جدا جدا على المسارات التي تحقق النجاحات المختلفة، وتراجعت النجاحات التي حققناها بشكل ملحوظ.

السيسي يصل فرنسا للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد

وكان قد وصل الرئيس السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وتشهد قمة الميثاق أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

كما ستكون أهم مؤسستي تمويل دوليتين، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ممثلتين في القمة، واللذات تعرضا لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ، ضمن قرارات تمويلهما، في وقت يخضع الإقراض فيه، لهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة تغير المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.