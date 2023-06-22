السيسي يصافح رئيس وزراء إثيوبيا (شاهد)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس.

وصافح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مشاركتهما في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي تعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد لحظة مصافحة الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي .

وشارك الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

السيسي يصل فرنسا للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"

وصل الرئيس السيسى، قبل قليل، إلى قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى حرص على إقامة مأدبة غداء للرئيس السيسى.

ووصل الرئيس السيسى، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الفرنسي على استضافة القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في ظل الأزمات المتتالية التي مر بها العالم، خلال فترة تتجاوز الـ3 سنوات.

ونوه السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، إلى أن الأزمات المتعقبة في العالم، أثرت بشكل أكبر على الدول النامية اقتصادياً، مؤكداً أنه يجب على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات.