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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير والتجديد بمستشفى باب الشعرية الجامعي

داود يتفقد أعمال
داود يتفقد أعمال التطوير والتجديد بمستشفى باب الشعرية

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور عبده مبروك الشافعي ، مدير عام مستشفي باب الشعرية الجامعي؛ جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة التي تشهدها بعض الأقسام بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

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بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ وقوفًا على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها مستشفيات الجامعة.

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها؛ حتى تتمكن المستشفى من تقديم خدماتها بشكل كامل للمواطنين المترددين عليها.

تخفيف المعاناة عن المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات، على أن قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة من القطاعات الخدمية التي تدعم جهود الدولة المصرية نحو تخفيف المعاناة عن المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى القوافل الطبية التي تسيرها جامعة الأزهر بشكل مستمر؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري مبادرة: «حياة كريمة»، جاء ذلك بحضور نواب مدير عام مستشفي باب الشعرية الجامعي.

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