الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ.

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمعهد كفر الشيخ

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وتضمنت الجولة التفقدية المرور على لجان الامتحانات الشفهية للقرآن الكريم الموثقة عبر أجهزة الحاسب الآلي، وتفقد لجان الامتحانات التحريرية بالمبنى الجديد بقاعة المؤتمرات.

 تفقد مبنى المدينة الجامعية للطالبات بكلية الدراسات الإسلامية

إضافة إلى ذلك تفقد رئيس الجامعة مبنى المدينة الجامعية للطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، وتفقد مطبخ المدينة، وتأكد من طهي الطعام ونظافة المكان، وقام بمتابعة عمليات الطهي، وتابع تواريخ الإنتاج على المواد الغذائية الموجودة في مخازن المدينة الجامعية للطالبات، كما قام بعد ذلك بتفقد كل ملحقات المبنى، والتقى بناته المقيمات بالمدينة الجامعية، واستمع إلى مطالبهن.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى وكلاء الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، تعد من الكليات المتميزة والرائدة في منطقة الدلتا، وتضم ثمانية آلاف طالبة من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها.

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