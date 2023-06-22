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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

7 أيام إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى و 30 يونيو

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري ،حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة (30 يونيو)، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

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 وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.. وجاء في البيان أيضًا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

  وزارة العمل

وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.
 

 

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